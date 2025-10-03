Paris Hilton protagonista al front row della sfilata Isabel Marant

Alla Paris Fashion Week l'ereditiera attira i riflettori con un look audace e un'eleganza calibrata. Durante la Paris Fashion Week per la stagione PrimaveraEstate 2026, Paris Hilton si è imposta come volto di punta del front row alla sfilata Isabel Marant, confermando ancora una volta la sua capacità di mescolare il glamour hollywoodiano con il circuito dell'alta moda parigina. La sua presenza non è passata inosservata: vestita con mini dress nero, calze in pizzo e accessori sofisticati, Hilton ha catalizzato l'attenzione degli addetti ai lavori, dei fotografi e del pubblico internazionale.

