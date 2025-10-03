Paride Orfei nel nome del padre Nando | Eseguire il triplo salto mortale? L’intelligenza artificiale non lo fa
Peschiera Borromeo (Milano) – “Il circo è, e sarà sempre, i l più grande spettacolo del mondo ”. Lo spirito e il messaggio di Nando Orfei, artista e impresario circense che ha contribuito a far conoscere le suggestioni del tendone anche al di fuori dell’Italia, rivivono nella seconda edizione del memorial a lui dedicato, in programma a Peschiera Borromeo dal 4 al 12 ottobre. A organizzare l’evento, insieme alle sorelle Ambra e Gioia, è il figlio Paride, 62 anni, che a Peschiera ha fondato, nel 2005, il Piccolo circo dei sogni, con una scuola per aspiranti acrobati e giocolieri. Oggi sono 340 i bambini e i giovani, dai 3 ai 25 anni, che frequentano le lezioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il Memorial NandOrfei 2025 porta in scena giovani talenti del Circo Tempo di lettura: 2 minuti. È in dirittura d’arrivo la seconda edizione del Memorial NandOrfei che vedrà esibirsi giovani talenti circensi da tutto il mondo. La manifestazione è nata nel 2024 per Vai su Facebook
Chi è Nando Orfei - Considerato il padre del circo italiano, il pioniere della cultura circense nel nostro Paese, Nando Orfei è morto l' 8 Ottobre 2014, all’età di ottanta anni. Si legge su lettera43.it
