Parco della Resistenza si rischia di essere investiti dai monopattini elettrici che sfrecciano

Scrive il segnalanteHo 70 anni, quindi sono anziano e pure nonno. Capita di andare nel Parco della Resistenza (più come nonno che come anziano) però ho notato una grande differenza tra ora e quando lo frequentavo tempo fa: non ci sono assolutamente più controlli. Ieri passeggiavo con i nipoti e a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it