Parco della Resistenza si rischia di essere investiti dai monopattini elettrici che sfrecciano
Scrive il segnalanteHo 70 anni, quindi sono anziano e pure nonno. Capita di andare nel Parco della Resistenza (più come nonno che come anziano) però ho notato una grande differenza tra ora e quando lo frequentavo tempo fa: non ci sono assolutamente più controlli. Ieri passeggiavo con i nipoti e a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: parco - resistenza
Natale, Farinelli (Pd): "Ancora al parco della Resistenza? Grave far decidere all'Anpi"
"No alle feste al parco Resistenza. Custodisce la nostra memoria"
"Parco della Resistenza infestato da zanzare"
Caronno Pertusella, al parco della Resistenza la Sagra del Gorgonzola: ultimo weekend per godersi zola e musica - facebook.com Vai su Facebook
"Parco della Resistenza, si rischia di essere investiti dai monopattini elettrici che sfrecciano" - Capita di andare nel Parco della Resistenza (più come nonno che come anziano) però ho notato una grande differenza tra ora e quando lo frequentavo tempo f ... Come scrive forlitoday.it
Generazione Sport porta festa e inclusione al Parco della Resistenza - Generazione Sport anima Milano: al Parco della Resistenza giovani e bambini tra sport, inclusione e socialità. milanosportiva.com scrive