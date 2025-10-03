Parco della Resistenza si rischia di essere investiti dai monopattini elettrici che sfrecciano

Scrive il segnalanteHo 70 anni, quindi sono anziano e pure nonno. Capita di andare nel Parco della Resistenza (più come nonno che come anziano) però ho notato una grande differenza tra ora e quando lo frequentavo tempo fa: non ci sono assolutamente più controlli. Ieri passeggiavo con i nipoti e a.

