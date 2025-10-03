Parcheggio pluripiano Furca di Palma di Montechiaro decisivo passo in avanti

3 ott 2025

Nascerà - in piazza Mazzini a Palma di Montechiaro - il nuovo parcheggio pluripiano. E' stato firmato oggi il disciplinare per il progetto esecutivo e quindi parte ufficialmente il percorso che porterà alla realizzazione del pluripiano “Furca”, finanziato con oltre 3 milioni di euro."Un’opera -. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

