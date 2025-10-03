Parcheggio pluripiano Furca di Palma di Montechiaro decisivo passo in avanti
Nascerà - in piazza Mazzini a Palma di Montechiaro - il nuovo parcheggio pluripiano. E' stato firmato oggi il disciplinare per il progetto esecutivo e quindi parte ufficialmente il percorso che porterà alla realizzazione del pluripiano “Furca”, finanziato con oltre 3 milioni di euro."Un’opera -. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: parcheggio - pluripiano
Via Empedocle, il parcheggio pluripiano intitolato all'ex assessore Gianni Tuttolomondo
Gestione del parcheggio pluripiano di via Empedocle, la vicenda torna davanti ai giudici
Parcheggio pluripiano, Area progressista: “Silenzi ed equivoci dell’amministrazione”
Parcheggio multipiano a San Biele, Laura Allegrini: "Subito un bando europeo per la progettazione" Leggi qui l'articolo: https://tinyurl.com/3cn4ddye Newtuscia.it - facebook.com Vai su Facebook