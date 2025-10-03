Paravati di Mileto | fede memoria e speranza in un paese che guarda al futuro
Paravati non è solo una frazione del comune di Mileto, ma un luogo che intreccia storia, fede e identità. Situata tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, a pochi chilometri dall’antica sede normanna di Ruggero, dalla Curia vescovile millenaria di Mileto e dal porto di Gioia Tauro, questa piccola comunità custodisce una memoria viva fatta di sacrifici e speranze. I suoi vicoli raccontano ancora oggi le privazioni del Novecento, la povertà contadina e l’emigrazione che ha spinto tanti giovani a lasciare il paese. Eppure, da quel dolore è nato un cammino di fede e resilienza che ha trovato il suo fulcro nella figura della Serva di Dio Natuzza Evolo, mistica di fama internazionale, e nella grande chiesa del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, da lei voluta per ispirazione della Vergine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Era di Paravati il bimbo morto a soli 4 mesi: il sindaco di Mileto proclama una giornata di lutto cittadino - X Vai su X
La morte del piccolo neonato Leonardo, di soli 4 mesi, avvenuta per disidratazione. Il bimbo di Paravati di Mileto è arrivato all’ospedale di Cosenza in condizioni disperate. - facebook.com Vai su Facebook
Paravati, neonato morto per disidratazione, comunità sconvolta - Il bimbo di Paravati di Mileto è arrivato all’ospedale di Cosenza in condizioni disperate ... quotidianodelsud.it scrive
Mileto, la fede si fa “amore” a Paravati nel giorno della nascita di Natuzza - Santuario gremito di fedeli pomeriggio di ieri a Paravati per ricordare la figura della Serva di Dio Natuzza Evolo in occasione della ricorrenza del suo compleanno. Da msn.com