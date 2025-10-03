Paravati non è solo una frazione del comune di Mileto, ma un luogo che intreccia storia, fede e identità. Situata tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, a pochi chilometri dall’antica sede normanna di Ruggero, dalla Curia vescovile millenaria di Mileto e dal porto di Gioia Tauro, questa piccola comunità custodisce una memoria viva fatta di sacrifici e speranze. I suoi vicoli raccontano ancora oggi le privazioni del Novecento, la povertà contadina e l’emigrazione che ha spinto tanti giovani a lasciare il paese. Eppure, da quel dolore è nato un cammino di fede e resilienza che ha trovato il suo fulcro nella figura della Serva di Dio Natuzza Evolo, mistica di fama internazionale, e nella grande chiesa del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, da lei voluta per ispirazione della Vergine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Paravati di Mileto: fede, memoria e speranza in un paese che guarda al futuro