Parata degli studenti e fiaccolata Tre giornate di iniziative in vista della Marcia per la Pace
Un fiume di studenti in corteo per la pace: Lodi si mette in cammino verso la Marcia Perugia-Assisi del 12 ottobre con alcune iniziative interamente dedicate alla pace e all’ospitalità. Dal 6 all’8 ottobre la città sarà centro di una serie di incontri, eventi e momenti simbolici che coinvolgeranno istituzioni, scuole, associazioni e cittadini. Il Comune, che dal 2023 aderisce al Tavolo degli Enti Locali per la Pace, parteciperà all’iniziativa “Adotta un popolo“: a Lodi arriverà Issaka Diop, ex ministro senegalese incaricato della gestione delle inondazioni ed attuale sindaco di Pikine nel Dakar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
