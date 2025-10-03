Un fiume di studenti in corteo per la pace: Lodi si mette in cammino verso la Marcia Perugia-Assisi del 12 ottobre con alcune iniziative interamente dedicate alla pace e all’ospitalità. Dal 6 all’8 ottobre la città sarà centro di una serie di incontri, eventi e momenti simbolici che coinvolgeranno istituzioni, scuole, associazioni e cittadini. Il Comune, che dal 2023 aderisce al Tavolo degli Enti Locali per la Pace, parteciperà all’iniziativa “Adotta un popolo“: a Lodi arriverà Issaka Diop, ex ministro senegalese incaricato della gestione delle inondazioni ed attuale sindaco di Pikine nel Dakar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parata degli studenti e fiaccolata. Tre giornate di iniziative in vista della Marcia per la Pace