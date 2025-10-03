Papà diceva legatela a letto 19enne costretta a rimanere incinta dopo nozze combinate | genitori arrestati

La 19enne di Rimini è riuscita a salvarsi evitando un secondo caso Saman e facendo arrestare padre e madre dopo essere stata sottoposta a mesi di abusi dai familiari che pretendevano rimanesse incinta dopo le nozze da loro combinate con un 40enne. Coppia arrestata per di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, somministrazione forzata di farmaci e induzione a matrimonio forzato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

