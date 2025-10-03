Paolo Del Debbio shock mai visto cosi | una furia in diretta

Tvzap.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News Tv. Paolo Del Debbio, conduttore noto per il suo approccio diretto alle questioni di attualità, ha guidato un acceso confronto durante la puntata di Dritto e Rovescio trasmessa il 2 ottobre 2025 su Rete 4. Al centro della discussione, l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, chiamato a rispondere sulle polemiche che hanno recentemente investito il settore giudiziario italiano. Il dibattito, sorto attorno alle nuove indagini sul caso Garlasco, ha rapidamente assunto toni particolarmente veementi, attirando l’attenzione sia del pubblico in studio che degli spettatori a casa. Leggi anche: Garlasco, De Rensis ferma tutto e se ne va: “Io lascio”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Paolo Del Debbio shock, mai visto cosi: una furia in diretta

