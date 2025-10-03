Paolo Del Debbio e lo scontro in diretta | parole dure sul caso Garlasco

Paolo Del Debbio torna a far discutere con un intervento diretto e senza filtri durante l’ultima puntata di Dritto e rovescio, andata in onda giovedì 2 ottobre 2025 su Rete 4. Nel corso della trasmissione, il conduttore si è trovato a gestire un acceso confronto con l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, al centro delle nuove polemiche legate al caso Garlasco e alle presunte ombre nel mondo giudiziario. Il dibattito, nato attorno ai cosiddetti “pizzini” emersi nelle indagini, si è presto trasformato in un botta e risposta dai toni accesi, capace di catturare l’attenzione del pubblico in studio e a casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Paolo Del Debbio e lo scontro in diretta: parole dure sul caso Garlasco

In questa notizia si parla di: paolo - debbio

Paolo Del Debbio, la bomba in tv: "Perché Sala deve dimettersi"

Paolo Del Debbio supera Formigli: clamoroso in tv

Paolo Del Debbio il 16 agosto protagonista al Caffè de la Versiliana

Dritto e rovescio. . "I due popoli vogliono giustamente entrambi preservare la loro identità e vogliono che sia consacrata all'interno di un loro Stato". Paolo Del Debbio a #drittoerovescio in risposta a Ivan Grozny - facebook.com Vai su Facebook

Grazie per essere stati con noi! Paolo Del Debbio vi aspetta domani sera a 4 DI SERA mentre noi ci rivediamo giovedì prossimo alle 21.30! #drittoerovescio - X Vai su X

Del Debbio e Cruciani, scontro sconvolgente in diretta tv: gelo in studio (1 / 2) - Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono s ... Segnala donna.fidelityhouse.eu

Feltri spiazza Del Debbio in tv: cosa ha detto sulla Flotilla, il video - La missione della Flotilla per Gaza e il commento di Vittorio Feltri in diretta tv a 'Dritto e Rovescio' insieme a Paolo Del Debbio. Da newsmondo.it