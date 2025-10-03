Paolini blocca la ‘Maga’ | Il partito non ne sa nulla

"L’iniziativa della deputata Colombo non era concordata". Prende le distanze il coordinatore locale Stefano Paolini dalla deputata di FdI. Il cappellino ‘Make Riccione great again’ con la quale la parlamentare si è fotografata ha fatto discutere. Anche il Pd ha preso la cosa seriamente, bocciando sul nascere l’idea di un nuovo movimento in seno al centrodestra, come è avvenuto negli Stati Uniti con il presidente Trump e il suo ‘Make America great again’. "Non so se l’uscita della Colombo sia stata concordata o ci sia stato un confronto con gli organismi del partito nazionali", premette Paolini, cogliendo l’occasione per lanciare un messaggio al partito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

