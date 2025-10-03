Paola Egonu incontra Lautaro Martinez ad Appiano | Sono emozionatissima è un onore essere qui
Fresca campionessa del mondo e capitana del team Numia Vero Volley, Paola Egonu aveva espresso il desiderio di incontrare Lautaro Martinez, capitano dell’Inter. “Vorrei incontrare Lautaro, da lui ho molto da imparare” aveva detto durante la presentazione del team. Detto fatto. Ieri i due capitani si sono trovati ad Appiano. Egonu ha mostrato le sue conoscenze della storia dell’Inter e i due si sono scambiati la maglia e qualche opinione. La passione per la squadra nerazzura, ha detto la pallavolista, è nata “grazie al mio papà, vedevamo insieme le partite dell’Inter”. Per lei il ruolo di capitano è una novità, una nuova sfida da affrontare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
