Paola Blandi la paroliera di Mina e Ornella Vanoni | Sono innamorata dell'amore Milano mi ha delusa
"Sono delusa da questa Milano. Non è più la mia città. Cioè lo è sempre, la amo, guai a chi me la tocca, sono profondamente milanese. Però devo ammettere che ultimamente mi ha deluso per il degrado a tutti i livelli sia sociale che civico", a dirlo a Fanpage.it è Paola Blandi, scrittrice e paroliera di Mina e Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gioielli di Paola Blandi a Luino - Inaugurazione sabato prossimo allo Studio Dorè, via Manzoni, 43, di Luino di una mostra di gioiellini di perline della conduttrice di Telenova, emittente del gruppo Famiglia Cristiana Paola Blandi che ... Si legge su tio.ch