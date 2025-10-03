Panchina incartata a piazzale Clodio | È rotta da anni #lafotodeilettori

I resti di una panchina sono stati recintati da diverso tempo con una rete arancione ma nessuno è intervenuto fino ad ora né, tantomeno, ha rimosso i pezzi della seduta di marmo ormai inutilizzabile. Siamo a piazzale Clodio, «tra il benzinaio e l'edicola dei giornali - segnala Gianna, una residente del quartiere Prati - questa è la situazione in cui siamo da anni». Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906 . 🔗 Leggi su Iltempo.it

