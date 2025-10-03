Palloncini bianchi e tante lacrime per Mattia Iannuzzo | l’abbraccio di Canicattì al quindicenne

La chiesa di San Diego colma di gente così come il piazzale antistante per i funerali di Mattia Iannuzzo, lo studente dell’istituto “Galilei” che lunedì scorso, 29 settembre, ha perso la vita dopo l’incidente stradale di viale Regina Margherita a Canicattì. Scontro fra scooter e auto davanti alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: palloncini - bianchi

Acquaviva, palloncini bianchi per Sara Lea: al funerale della turista di 16 anni morta in scooter c'erano anche le amiche tedesche

T-shirt, palloncini bianchi e lacrime al funerale di Roberto Campione, morto a 20 anni per arresto cardiaco

Gallipoli: un minuto di silenzio per Andrea, luci spente alla festa di santa Cristina e palloncini bianchi

Oggi ad Atena Lucana la comunità si è stretta attorno alla famiglia di Nicola Pio Spolzino, il ragazzo di appena 15 anni che ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto sabato a Sala Consilina. Palloncini bianchi e striscioni hanno accompagnato il s - facebook.com Vai su Facebook

Il feretro è stato accolto tra applausi, palloncini bianchi e petali di rosa all’arrivo nella chiesa di Santa Cristina a Borgo Nuovo - X Vai su X

T-shirt, palloncini bianchi e lacrime al funerale di Roberto Campione, morto a 20 anni per arresto cardiaco - Porto Sant’Elpidio, 28 agosto 2025 – Dell’ultimo saluto a Roberto Campione, morto tra le braccia dei suoi cari per un attacco cardiaco ad appena 20 anni, proprio nell’età in cui si comincia ad ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Stefano Angonese investito e ucciso dal pirata a 13 anni, folla in lacrime e palloncini bianchi: «Sei un guerriero di luce» - Palloncini bianchi liberati in cielo e sulla piccola bara chiara i nomi degli amici scritti con un pennarello. Si legge su corrieredelveneto.corriere.it