pallanuoto trieste supera di misura la stella rossa nel primo match delle qualificazioni di euro cup

Inizia bene il cammino di Trieste nelle qualificazioni dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile: gli alabardati nella prima giornata del Girone B, scattato a Montpellier, in Francia, superano di misura i serbi della Stella Rossa, sconfitti per 12-11, e conquistano i primi 3 punti, così come gli ellenici del Vouliagmeni, che liquidano i padroni di casa transalpini del Montpellier con un netto 23-9. Nel primo quarto i giuliani firmano subito il break andando a segno prima con Manzi e poi due volte con Draskovic, ma i serbi accorciano sul 3-1. Nel secondo periodo i balcanici pervengono al pareggio, ma gli alabardati trovano un nuovo break con la doppietta di Mezzarobba, arrivando a metà gara sul 5-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
