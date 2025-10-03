Palestina manifestanti bloccano all' Interporto di Prato VIDEO
Oltre 200 manifestanti hanno iniziato - con tre ore di anticipo su quanto annunciato - il blocco delle merci dell'Interporto della Toscana Centrale, nodo logistico a Prato fra autostrade, ferrovie e connesso al porto di Livorno. Il blocco dei camion da e per l'interporto, che fa da punto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: palestina - manifestanti
Palestina libera, cortei e bandiere. Manifestanti bloccano la declassata a Prato
Grecia, manifestanti pro-Palestina impediscono sbarco a crociera israeliana: "Inaccettabile, a Gaza si muore e voi in vacanza" - VIDEO
Grecia, proteste contro l'arrivo di una nave da crociera israeliana a Creta, i manifestanti durante lo sbarco: "Palestina libera" - VIDEO
Per la liberazione della Palestina i manifestanti bloccano via Roma: disagi e proteste - VIDEO Urlano "Free free Palestina" poi qualcuno fa il verso del cane contro un ragazzino che sembra voler passare per far rientro a casa da scuola - facebook.com Vai su Facebook
"Caos alla Stazione di Santa Maria Novella: Manifestanti Pro-Palestina Tentano di Forzare il Blocco della Polizia, Treni e Tram Fermi" http://dlvr.it/TNRthQ ? #Palestina - X Vai su X
Padova, in 5mila al corteo per la Palestina: la polizia blocca l’accesso all’Interporto - All’ingresso principale dell’Interporto, in via Messico, la polizia è intervenuta con fumogeni, idranti e lacrimogeni per impedire ai manifestanti di accedere al centro logistico. Segnala rainews.it
I pro-Pal provano a bloccare l'Interporto, la polizia li allontana con l'idrante e i lacrimogeni - I manifestanti hanno quindi indietreggiato di un centinaio di metri dirigendosi nuovamente verso corso Stati Uniti con l'intenzione di bloccare la strada ... padovaoggi.it scrive