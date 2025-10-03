palestina libera dal fiume fino al mare decaro in piazza a bari rilancia i cori che inneggiano alla cancellazione di israele

"Palestina libera dal fiume fino al mare. Bari lo sa da che parte stare". E' il canto dei manifestanti pro Pal che sognano la distruzione dello stato di Israele. E insieme a loro a cantarlo in piazza, dal capoluogo pugliese, c'è Antonio Decaro, europarlamentare del Pd e candidato alla regione Puglia del centrosinistra. Lo si vede da una storia Instagram pubblicata dall'ex sindaco di Bari ed ex presidente Anci. Una presa di posizione sulla situazione in medio oriente, proprio nel mezzo della campagna elettorale che porterà alle elezioni il prossimo novembre. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

