Palestina libera cortei e bandiere Manifestanti bloccano la declassata a Prato
Prato, 3 ottobre 2025 – “Free, free Palestine.”, canta Francesco, cercando di gridare il più possibile. Lo segue il coro lanciato da Luca Toscano e company durante il presidio in piazza del Comune, ieri sera alle 18. Il leit-motiv della serata è semplice e chiaro: Palestina libera. Prato c’è, e lo fa sentire. Accanto a Francesco, giovane studente universitario, ci sono i compagni di corso, ci sono anche donne adulte con bandiere al collo, genitori e cittadini che hanno deciso di scendere in piazza per rivendicare la libertà della Palestina. Tutti uniti dal ritmo dei cori scanditi dai tamburi dei Sudd Cobas, che guidano il corteo verso via Ricasoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: palestina - libera
Leonardo, attivisti di Palestina Libera occupano la sede di Sesto Calende
Palestina libera, dal consiglio sì alla mozione
Ristoratore di Vigo caccia turisti israeliani: “Fuori da qui, viva la Palestina libera”
La Stampa. . Il corteo per la Flotilla a Torino ha raggiunto Porta Nuova. Esplode la tensione con la polizia: i manifestanti forzano le porte chiuse ed entrano in stazione. «Meloni criminale», urlano. E ancora: «Boicottate Israele», «Palestina libera». Un centinaio Vai su Facebook
Palestina libera, cortei e bandiere. Manifestanti bloccano la declassata a Prato - Ieri sera sit in di medici e infermieri davanti l’ospedale ... Come scrive msn.com
Palestina libera, cortei e bandiere: manifestanti bloccano la declassata - Prato, 2 ottobre 2025 – Continuano le proteste pro Palestina a Prato dopo il blocco delle navi della Global Sumud Flottilla. Scrive msn.com