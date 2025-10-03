palestina libera cortei e bandiere manifestanti bloccano la declassata a prato

Prato, 3 ottobre 2025 – “Free, free Palestine.”, canta Francesco, cercando di gridare il più possibile. Lo segue il coro lanciato da Luca Toscano e company durante il presidio in piazza del Comune, ieri sera alle 18. Il leit-motiv della serata è semplice e chiaro: Palestina libera. Prato c’è, e lo fa sentire. Accanto a Francesco, giovane studente universitario, ci sono i compagni di corso, ci sono anche donne adulte con bandiere al collo, genitori e cittadini che hanno deciso di scendere in piazza per rivendicare la libertà della Palestina. Tutti uniti dal ritmo dei cori scanditi dai tamburi dei Sudd Cobas, che guidano il corteo verso via Ricasoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

