«Siamo un gruppo di cittadine e cittadini di Trebaseleghe con il cuore gonfio per le atrocità perpetuate quotidianamente a Gaza, dove ogni giorno vengono brutalmente uccise donne, uomini, anziani, bambini e bambine, civili innocenti senza colpe»: con queste parole inizia l'appello relativo a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Torino, maxi inchiesta su manifestazioni pro Palestina: 47 indagati, custodia cautelare in carcere per 4 attivisti e domiciliari per 3

Gaza, governo verso divieto di libertà d'espressione, Lega propone "ddl censura": vietate manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele

Gaza, il TESTO del 'ddl censura' proposto da Romeo (Lega) per "reprimere manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele"

Palestina, le manifestazioni si spostano anche in provincia: la fiaccolata nell'Alta - Durante la fiaccolata alcune associazioni e cittadini leggeranno delle riflessioni, delle poesie e dei pensieri su quanto sta accadendo a Gaza ... Da padovaoggi.it

Mozione sulla Palestina. La Provincia approva e riconosce lo Stato - Approvata dalla Provincia di Massa Carrara la mozione presentata dall’Associazione Gaza FuoriFuoco Palestina per il riconoscimento dello Stato palestinese. Lo riporta lanazione.it