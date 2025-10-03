Palestina all' Università di Parma arrivano ricercatori e studenti da Gaza

L’Università di Parma è in prima fila per l’accoglienza di ricercatori e ricercatrici, studentesse e studenti palestinesi. I primi stanno arrivando in questi giorni e sono una testimonianza concreta del lavoro che l’Ateneo ha condotto nei mesi scorsi e sta continuando a condurre in quest’ambito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

