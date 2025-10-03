Palestina all' Università di Parma arrivano ricercatori e studenti da Gaza
L’Università di Parma è in prima fila per l’accoglienza di ricercatori e ricercatrici, studentesse e studenti palestinesi. I primi stanno arrivando in questi giorni e sono una testimonianza concreta del lavoro che l’Ateneo ha condotto nei mesi scorsi e sta continuando a condurre in quest’ambito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: palestina - universit
PALESTINA L'UNIVERSITA' DI CATANIA DEVE AVERE PIU' CORAGGIO. I docenti universitari dell'osservatorio Diga (Diseguaglianze informazione guerre e ambiente) criticano la posizione del Senato Accademico che non interrompe gli accordi di collaborazi Vai su Facebook
#Palestina: #unipr in prima fila per l’accoglienza. In arrivo in questi giorni ricercatori e ricercatrici, e a breve anche studentesse e studenti - X Vai su X
PALESTINA: UNIVERSITÀ DI PARMA IN PRIMA FILA PER ACCOGLIENZA - Parma, 2 ott – L’Università di Parma è in prima fila per l’accoglienza di ricercatori e ricercatrici, studentesse e studenti palestinesi. Lo riporta 9colonne.it