Palazzi Cirio Sancello e Savona nel totale degrado e in balìa dei rom

Casertanews.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La gestione dei rifiuti e il decoro urbano tornano al centro del dibattito cittadino di Mondragone. Antonio Belli, dirigente di Fratelli d’Italia, interviene in merito al recente subentro della nuova ditta di nettezza urbana, auspicando “una nuova era per una Mondragone più pulita e una maggiore. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palazzi - cirio

Palazzi Cirio nel totale degrado. "Diventati rifugio di clochard, danno per il turismo"

"Beach monnezza ai palazzi Cirio di Mondragone" | FOTO

Rifiuti, degrado e allarme sanitario: il caso dei Palazzi Cirio

Savona, la magia delle finestre dipinte - Savona – Lasciano sempre a bocca aperta i turisti che vengono da fuori regione, o ancora di più, dall’estero. Segnala ilsecoloxix.it

I gatti, i pavoni e le pigne: la bellezza dei palazzi di Savona - Il savonese medio quando cammina guarda per terra, immerso nei suoi pensieri e nella fretta di arrivare dove deve. Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzi Cirio Sancello Savona