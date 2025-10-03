Palazzi Cirio Sancello e Savona nel totale degrado e in balìa dei rom
La gestione dei rifiuti e il decoro urbano tornano al centro del dibattito cittadino di Mondragone. Antonio Belli, dirigente di Fratelli d’Italia, interviene in merito al recente subentro della nuova ditta di nettezza urbana, auspicando “una nuova era per una Mondragone più pulita e una maggiore. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: palazzi - cirio
Palazzi Cirio nel totale degrado. "Diventati rifugio di clochard, danno per il turismo"
"Beach monnezza ai palazzi Cirio di Mondragone" | FOTO
Rifiuti, degrado e allarme sanitario: il caso dei Palazzi Cirio
La visita a sorpresa del governatore Cirio: «Una grande occasione per l’industria automotive torinese e italiana e il modo perfetto per incontrarsi e fare business» - facebook.com Vai su Facebook
Savona, la magia delle finestre dipinte - Savona – Lasciano sempre a bocca aperta i turisti che vengono da fuori regione, o ancora di più, dall’estero. Segnala ilsecoloxix.it
I gatti, i pavoni e le pigne: la bellezza dei palazzi di Savona - Il savonese medio quando cammina guarda per terra, immerso nei suoi pensieri e nella fretta di arrivare dove deve. Secondo ilsecoloxix.it