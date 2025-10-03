Palazzetto del tennis i lavori procedono | posata la nuova superficie in erba sintetica

Ferraratoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Procedono gli interventi di riqualificazione al Palazzetto del tennis di Copparo, che riaprirà ad atleti e appassionati della racchetta con un volto rinnovato sia all’interno che all’esterno. In questi giorni è stata posata la superficie in erba sintetica e la nuova pavimentazione per le attività. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palazzetto - tennis

Cimitero e nuovo palazzetto dello sport, procedono i lavori - Ciò grazie alla generosità della Croce Rossa Italiana che ha integrato le risorse stanziate dalla struttura commissariale e ha assunto il ruolo di ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Palazzetto dello sport, lavori ultimati per il 20 settembre (ma il campo centrale pronto a novembre) - SAN BENEDETTO « Tra il 15–20 settembre saranno completati i lavori di rifacimento e messa a norma degli spogliatoi e dei bagni del piano terra, consentendo così l’uso di tutte le palestre mentre il ... Scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzetto Tennis Lavori Procedono