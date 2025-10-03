PalaCoscioni un milione dalla Regione per il restyling del palazzetto

E' destinato a cambiare volto il PalaCoscioni di Nocera Inferiore. La Regione Campania ha approvato e finanziato il progetto di riqualificazione presentato dal Comune di Nocera Inferiore, che prevede lavori di ammodernamento, ristrutturazione e interventi per l'efficientamento energetico per il.

Nocera Inferiore punta sullo sport e sulla sostenibilità Il Comune ha approvato la candidatura del PalaCoscioni all’Avviso Pubblico ARUS, con un progetto da 1 milione di euro che prevede: rifacimento della copertura e miglioramento dell’involucro edilizio Vai su Facebook

