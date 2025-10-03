PalaCoscioni un milione dalla Regione per il restyling del palazzetto

Salernotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' destinato a cambiare volto il PalaCoscioni di Nocera Inferiore. La Regione Campania ha approvato e finanziato il progetto di riqualificazione presentato dal Comune di Nocera Inferiore, che prevede lavori di ammodernamento, ristrutturazione e interventi per l’efficientamento energetico per il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palacoscioni - milione

palacoscioni milione regione restylingNocera Inferiore, un milione dalla Regione per il restyling del PalaCoscioni - La Regione Campania ha approvato e finanziato il progetto di riqualificazione presentato dal Comune di Nocera Inferiore, che prevede lavori di ammodernamento, ristrutturazione e interventi per l’effic ... agro24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Palacoscioni Milione Regione Restyling