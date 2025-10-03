Pagamenti Inps di ottobre 2025 | elenco e date per Assegno unico ADI Naspi e non solo
In autunno il dibattito politico economico è come di consueto monopolizzato da ipotesi e anticipazioni sulle misure cardine della prossima Legge di Bilancio. Dalle dichiarazioni dei membri dell’Esecutivo filtra un’attenzione anche nella futura manovra 2026 (come nelle precedenti) alla riduzione del carico fiscale per famiglie e lavoratori. Se da un lato i contorni su una riduzione del secondo scaglione IRPEF dal 35 al 33 percento, sull’imposta sostitutiva per la tredicesima e l’introduzione di ulteriori esenzioni fiscali per buoni pasto, trasferte e welfare saranno chiariti nelle prossime settimane, resta la certezza dei sostegni economici attualmente in vigore, erogati dall’INPS ad ottobre per le situazioni di povertà, vecchiaia, disoccupazione involontaria, cura dei figli e inserimento – reinserimento professionale. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
In questa notizia si parla di: pagamenti - inps
Assegno unico figli a carico, pagamenti dopo metà mese. Alla prima mensilità video guida INPS
Assegno unico figli a carico, ecco il calendario INPS dei pagamenti da luglio a dicembre
Assegno unico luglio 2025, calendario pagamenti Inps fino a dicembre
Pagamenti INPS Ottobre 2025 e NOVITÀ carta DEDICATA A TE https://www.youtube.com/embed/rsX5VUUCZr0 Vai su Facebook
Le date dei pagamenti Inps di ottobre 2025, scopri il calendario - X Vai su X
Pagamenti Inps ottobre 2025, le date da segnare sul calendario - Il pagamento delle pensioni parte da mercoledì 1 ottobre, sia per chi riceve l’accredito direttamente sul conto bancario sia per chi ritira i soldi in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane. Lo riporta tg24.sky.it
Accrediti INPS di ottobre 2025, ecco tutte le date di bonus e pensioni - Scopri gli accrediti INPS di ottobre 2025 per pensioni, NASpI e assegni. Secondo informazionescuola.it