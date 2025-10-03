Pagamenti Inps di ottobre 2025 | elenco e date per Assegno unico ADI Naspi e non solo

In autunno il dibattito politico economico è come di consueto monopolizzato da ipotesi e anticipazioni sulle misure cardine della prossima Legge di Bilancio. Dalle dichiarazioni dei membri dell’Esecutivo filtra un’attenzione anche nella futura manovra 2026 (come nelle precedenti) alla riduzione del carico fiscale per famiglie e lavoratori. Se da un lato i contorni su una riduzione del secondo scaglione IRPEF dal 35 al 33 percento, sull’imposta sostitutiva per la tredicesima e l’introduzione di ulteriori esenzioni fiscali per buoni pasto, trasferte e welfare saranno chiariti nelle prossime settimane, resta la certezza dei sostegni economici attualmente in vigore, erogati dall’INPS ad ottobre per le situazioni di povertà, vecchiaia, disoccupazione involontaria, cura dei figli e inserimento – reinserimento professionale. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

