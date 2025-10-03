Come deciso dal vescovo di Lucca padre Graziano Raschioni è stato trasferito nella parrocchia Vallata di Camaiore, lasciando definitivamente la parrocchia di Bicchio, dove esercitava la sua missione di culto da ben 30 anni. Una decisione che ha lasciato l’intera comunità di Bicchio nello sgomento. "Purtroppo non c’è stato nulla da fare - dice delusa Stefania Maffei, presidente del Comitato Bicchio - perché, dimostrando totale assenza di empatia nei confronti di una intera comunità, non si è voluto ascoltare la nostra voce; voce che proveniva non solo dai fedeli, ma anche da semplici residenti che non frequentavano la chiesa, compresi anche fedeli di altre religioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Padre Graziano trasferito: "Non è stata ascoltata la voce dei parrocchiani"