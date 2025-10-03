Padova in 50mila per la Palestina | corteo fiume fino al Prato

Cinquantamila. Tanti, tantissimi. Un lungo serpentone di persone, famiglie con bambini, attivisti, sta attraversando anche questa sera le vie del centro di Padova per la manifestazione a sostegno della causa palestinese e della Global Sumud Flotilla. Dopo le manifestazioni in mattinata degli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

padova 50mila palestina corteoPadova, in 50mila per la Palestina: corteo fiume fino al Prato - Un serpentone di migliaia di persone ha percorso le vie cittadine con bandiere, cori e striscioni. Da padovaoggi.it

