Padova in 50mila per la Palestina | corteo fiume fino al Prato
Cinquantamila. Tanti, tantissimi. Un lungo serpentone di persone, famiglie con bambini, attivisti, sta attraversando anche questa sera le vie del centro di Padova per la manifestazione a sostegno della causa palestinese e della Global Sumud Flotilla. Dopo le manifestazioni in mattinata degli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
PIAZZE 300mila a Roma, 100 mila a Milano, 150mila a Bologna, 80mila a Napoli, 50mila a Genova, 20mila a Brescia, Catania Palermo, Livorno, 15 mila a Mestre. Cortei a Cesena, Prato, Lucca, Brescia, Padova, Cosenza, Perugia, Terni, Cagliari … #sciopero - X Vai su X
Sciopero generale per Gaza, l'Usb: '300mila al corteo di Roma'. Chiusa l'A14 a Bologna. La diretta - Ritardi e cancellazioni alle stazioni in varie città (ANSA) ... Riporta ansa.it