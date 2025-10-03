Padova in 20mila per la Palestina | corteo fiume fino al Prato

Padovaoggi.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno ventimila. Un lungo serpentone di persone, famiglie con bambini, attivisti, sta attraversando anche questa sera le vie del centro di Padova per la manifestazione a sostegno della causa palestinese e della Global Sumud Flotilla. Dopo le manifestazioni in mattinata degli studenti e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: padova - 20mila

padova 20mila palestina corteoPadova, in 5mila al corteo per la Palestina: la polizia blocca l’accesso all’Interporto - All’ingresso principale dell’Interporto, in via Messico, la polizia è intervenuta con fumogeni, idranti e lacrimogeni per impedire ai manifestanti di accedere al centro logistico. Secondo rainews.it

Oltre duemila studenti in corteo per la Palestina: bloccata la maxi-rotonda alla Stanga - Nessun momento di tensione, solo tanta voglia di urlare la propria rabbia per quanto sta accadendo a Gaza, il tutto accompagnato da musica trap sparata a tutto volume e intervallata dagli ormai consue ... Lo riporta padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Padova 20mila Palestina Corteo