Padel torna la Coppa dei club con 45 squadre e oltre 2.200 atleti iscritti | via all’undicesima edizione

Ternitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova stagione, nuovo format e nuovo record per l’undicesima edizione della Coppa dei club di padel - girone Umbria - che riesce a fare addirittura meglio della passata edizione con 85 squadre rappresentate da 42 club con attualmente 2.231 atleti ufficialmente iscritti. Si comincia il 4 ottobre. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: padel - torna

Padel, torna la Coppa dei club con 45 squadre e oltre 2.200 atleti iscritti: via all’undicesima edizione

Padel, riparte la Coppa dei Club Mps Umbria: le squadre e il nuovo format - Il campionato amatoriale riaccende i motori con 85 squadre rappresentante da 42 club con attualmente 2231 atleti ufficialmente iscritti. Lo riporta perugiatoday.it

Coppa dei Club MSP, a Trani trionfano i romani dell'Eschilo. Il Tolcinasco di Amoruso chiude quarto - A chiudere il podio è stato il Bamm Padel, della provincia di Cagliari, mentre il Padel Club Tolcinasco (Lombardia), che ha visto in campo l’ex calciatore Nicola Amoruso insieme ai suoi tre fratelli, ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Padel Torna Coppa Club