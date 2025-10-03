Padel torna la Coppa dei club con 45 squadre e oltre 2.200 atleti iscritti | via all’undicesima edizione
Nuova stagione, nuovo format e nuovo record per l’undicesima edizione della Coppa dei club di padel - girone Umbria - che riesce a fare addirittura meglio della passata edizione con 85 squadre rappresentate da 42 club con attualmente 2.231 atleti ufficialmente iscritti. Si comincia il 4 ottobre. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: padel - torna
Padel, torna la Coppa dei club con 45 squadre e oltre 2.200 atleti iscritti: via all’undicesima edizione
*Torna il TPRA al Livorno Padel Center!* *18-19 ottobre* iscrizioni entro il 17 ottobre *Via Boccherini 5a/5b – Livorno* Doppio Maschile, Femminile e Misto Categorie: 4ª, 5ª fascia + Non Agonisti *Iscrizioni su TPRA o piattaforma FITP* Info: 340 - facebook.com Vai su Facebook
A novembre torna Padelness, fiera del padel e fitness. Manfredi:'Manifestazione dinamica che rafforza polo turistico' #ANSA - X Vai su X
Padel, riparte la Coppa dei Club Mps Umbria: le squadre e il nuovo format - Il campionato amatoriale riaccende i motori con 85 squadre rappresentante da 42 club con attualmente 2231 atleti ufficialmente iscritti. Lo riporta perugiatoday.it
Coppa dei Club MSP, a Trani trionfano i romani dell'Eschilo. Il Tolcinasco di Amoruso chiude quarto - A chiudere il podio è stato il Bamm Padel, della provincia di Cagliari, mentre il Padel Club Tolcinasco (Lombardia), che ha visto in campo l’ex calciatore Nicola Amoruso insieme ai suoi tre fratelli, ... corrieredellosport.it scrive