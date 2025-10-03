Padel riparte la Coppa dei Club Mps Umbria | le squadre e il nuovo format

Il 4 ottobre riparte la Coppa dei Club Mps dell'Umbria. Il campionato amatoriale riaccende i motori con 85 squadre rappresentante da 42 club con attualmente 2231 atleti ufficialmente iscritti. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

