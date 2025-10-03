Pace e Guerra tra ieri e oggi

Nel 1932, in un’epoca di crescente totalitarismo e tensioni pre-belliche, due delle menti più brillanti del Novecento, Albert Einstein e Sigmund Freud, si confrontarono con uno scambio epistolare sul tema universale della guerra e della pace. Su iniziativa della Società delle Nazioni, Einstein, l’uomo che rivoluzionò la fisica, scrisse a Freud, il padre della psicoanalisi, ponendo una domanda fondamentale: “ C’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?”. Per leggere l’articolo completo Pace e Guerra nel pensiero di Einstein e Freud si rimanda al sito dell’autore Marco Videsott Psicologo e Psicoanalista a Trento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Pace e Guerra tra ieri e oggi

