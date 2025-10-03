Pace a Gaza appesa a un uomo | chi è Izz al-Din al Haddad il fantasma che sfida Trump

Secondo quanto riportato da Al Arabiya, il piano di pace promosso da Donald Trump per porre fine alla guerra di Gaza sta incontrando resistenze non soltanto a livello regionale, ma soprattutto all’interno di Hamas. L’organizzazione appare spaccata e incapace di assumere una posizione definitiva, nonostante le forti pressioni esercitate da Washington e dalla maggior parte delle capitali arabe. Per non perdere la scadenza fissata dall’ex presidente statunitense, i principali mediatori – Qatar, Egitto e Turchia – hanno elaborato una formula ponte: Hamas dichiarerebbe un’accettazione di principio del piano, rimandando a una conferenza internazionale la discussione dei dettagli. 🔗 Leggi su Panorama.it

