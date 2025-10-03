Oviedo-Levante sabato 04 ottobre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Sfida con gol tra neopromosse?

Oviedo–Levante è la gara che apre il sabato di Liga, una sfida tra neopromosse che si stanno togliendo delle soddisfazioni in questo inizio di stagione. Los Carbayones sono reduci dalla clamorosa impresa di Mestalla: sotto di un gol al minuto 85, sono riusciti a ribaltare il risultato contro un Valencia che appariva in pieno controllo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

