Ottobre Rosa | la prevenzione senologica va in tour
Ottobre è, tradizionalmente, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, durante il quale vengono realizzati diversi progetti volti a informare e creare maggiore consapevolezza riguardo al tema.Tra questi si annovera il Tour della Prevenzione, l’iniziativa promossa da Acqua & Sapone in. 🔗 Leggi su Today.it
Le donne al centro, ottobre si tinge di rosa per sconfiggere il cancro tra eventi e visite gratuite
L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti
Ottobre Rosa 2025: la conduttrice e attrice calabrese Elisabetta Gregoraci è ambasciatrice della prevenzione contro i tumori Leggi l’articolo: https://avveniredicalabria.it/ottobre-rosa-2025-la-conduttrice-e-attrice-calabrese-elisabetta-gregoraci-ambasciatric - X Vai su X
OTTOBRE ROSA 2025 Il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. Giovedì 2 ottobre ? Ore 18.00 Ritrovo in Via Roma 104 – davanti alla Casa della Comunità Vi invitiamo a partecipare alla camminata di apertura dell’Ottobre R - facebook.com Vai su Facebook
"Ottobre Rosa d’Impresa" La prevenzione è Donna. Confesercenti Brindisi in prima linea per la prevenzione delle patologie tumorali femminili - In occasione di "Ottobre Rosa", il mese dedicato a livello internazionale alla prevenzionedel tumore al seno, Confesercenti Brindisi e Impresa Donna Con ... Si legge su brindisisera.it
"Let's talk with Sorrisi in Rosa" all'Humanitas, insieme per la prevenzione senologica - Leggi su Sky TG24 l'articolo 'Let's talk with Sorrisi in Rosa' all'Humanitas, insieme per la prevenzione senologica ... Segnala tg24.sky.it