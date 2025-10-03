Ottobre rosa in programma in piazza un flashmob sull' allattamento materno
Proseguono le iniziative organizzate dalle Aziende Sanitarie ferraresi in occasione di ‘Ottobre Rosa 2025’, il mese dedicato alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla mammella. Sabato 4 presso la scala di accesso agli Uffici Comunali in Piazza Municipale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti
Ottobre Rosa con AIIAO MITO vs FATTO: la mammografia è un esame sicuro e fondamentale per la diagnosi precoce del tumore al seno. Gli infermieri e le infermiere accompagnano le donne con informazioni chiare nel percorso di prevenzione. #OttobreRo - X Vai su X
Ottobre Rosa – Un segno di vicinanza e prevenzione Il Comune di Pofi aderisce all’iniziativa promossa dalla Consulta delle Elette, alla quale hanno preso parte anche gli assessori Elvira Ciavaglia e Lina Hagopian. Per tutto il mese di ottobre verrà esposto - facebook.com Vai su Facebook
Ottobre Rosa 2025, un mese di iniziative dell'Associazione ASTRO per la prevenzione del tumore al seno - Come ogni anno, da oltre 20 anni, l’Associazione ASTRO ripropone le iniziative ... Secondo gonews.it
Ottobre rosa, un intero mese di iniziative per ricordare l’importanza della prevenzione dei tumori - Camminata in rosa che svolta a Carpi Prende il via il mese dedicato alla prevenzione dei tumori con tante iniziative organizzate da Ausl Modena assieme alle associazioni di volontariato e ai Comuni pe ... Si legge su sassuolo2000.it