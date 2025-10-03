OTTOBRE ROSA ACQUA & SAPONE E LILT INSIEME CON IL TOUR DELLA PREVENZIONE

24 Settembre 2025 – Sensibilizzare la popolazione femminile sulla prevenzione del tumore al seno con un invito a monitorare in modo costante la propria salute, anche attraverso l’adesione a controlli e screening specialistici. Mantenendo lo stesso obiettivo dello scorso anno, Acqua & Sapone e Lilt rinnovano per il secondo anno consecutivo la loro partnership rafforzando l’impegno e aumentando le tappe del Tour della Prevenzione. “La Prevenzione Viaggia con Noi” a partire da giovedì 25 settembre, la prima tappa sarà a Legnano (Milano) e la conclusione del Tour sarà lunedì 3 Novembre a Schio (Vicenza), per un totale di 26 tappe, in diverse città italiane, durante le quali si stima di erogate in totale più di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

