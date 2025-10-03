OTTOBRE ROSA ACQUA & SAPONE E LILT INSIEME CON IL TOUR DELLA PREVENZIONE
24 Settembre 2025 – Sensibilizzare la popolazione femminile sulla prevenzione del tumore al seno con un invito a monitorare in modo costante la propria salute, anche attraverso l’adesione a controlli e screening specialistici. Mantenendo lo stesso obiettivo dello scorso anno, Acqua & Sapone e Lilt rinnovano per il secondo anno consecutivo la loro partnership rafforzando l’impegno e aumentando le tappe del Tour della Prevenzione. “La Prevenzione Viaggia con Noi” a partire da giovedì 25 settembre, la prima tappa sarà a Legnano (Milano) e la conclusione del Tour sarà lunedì 3 Novembre a Schio (Vicenza), per un totale di 26 tappe, in diverse città italiane, durante le quali si stima di erogate in totale più di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ottobre - rosa
Le donne al centro, ottobre si tinge di rosa per sconfiggere il cancro tra eventi e visite gratuite
Dal rosa salmone al blu notte, ecco su quali sfumature puntare a settembre e a ottobre
L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti
Ottobre Rosa con AIIAO MITO vs FATTO: la mammografia è un esame sicuro e fondamentale per la diagnosi precoce del tumore al seno. Gli infermieri e le infermiere accompagnano le donne con informazioni chiare nel percorso di prevenzione. #OttobreRo - X Vai su X
Ottobre Rosa – Un segno di vicinanza e prevenzione Il Comune di Pofi aderisce all’iniziativa promossa dalla Consulta delle Elette, alla quale hanno preso parte anche gli assessori Elvira Ciavaglia e Lina Hagopian. Per tutto il mese di ottobre verrà esposto - facebook.com Vai su Facebook
Ottobre Rosa 2025, un mese di iniziative dell'Associazione ASTRO per la prevenzione del tumore al seno - Come ogni anno, da oltre 20 anni, l’Associazione ASTRO ripropone le iniziative ... Si legge su gonews.it
Ottobre rosa, il convegno di Lilt Terni sulla prevenzione dei tumori femminili - Ottobre è il mese in cui tutto il mondo si tinge di rosa e come ogni anno Lilt Terni organizza un convegno rivolto alle donne di tutte le età per ricordare loro l’importanza della prevenzione e ... Secondo ilmessaggero.it