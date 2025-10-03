Ottobrata Romana tra gli Acquedotti

Romatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta a Roma, il 18 e 19 ottobre, arriva l’.L'evento si terrà presso il 692 Secret Garden, in via Tuscolana 692. Qui si riuniranno musica, arte e festa.All'Ottobrata Romana ci saranno:Musica LiveArtisti di strada e performance a sorpresaStreet food. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobrata - romana

Ottobrata Romana all'Auditorium Parco della Musica

ottobrata romana acquedottiOttobrata Romana tra gli Acquedotti - Per la prima volta a Roma, il 18 e 19 ottobre, arriva l’Ottobrata Romana tra gli Acquedotti. Da romatoday.it

ottobrata romana acquedottiRoma e l’ottobrata: la storia sorprendente dietro il “colpo di coda dell’estate” - Un termine che racconta feste antiche oltre ael tempo di ottobre. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ottobrata Romana Acquedotti