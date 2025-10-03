Otto vele confiscate sfilano alla Barcolana | la legalità solca l’Adriatico
Otto vele confiscate al crimine tornano a solcare l’Adriatico per ricordare il valore della legalità: la Lega Navale Italiana approda alla Barcolana 57, trasformando la competizione in un palcoscenico di memoria, inclusione e impegno civile. Il viaggio della legalità approda a Trieste Quando il 28 giugno 2024 la campagna “Mare di Legalità” salpò da Ostia, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
