Ottanta anni di Confcommercio Patrignani incontra il presidente nazionale alla Conferenza di sistema
Dalla parte delle imprese, vicina ai territori, verso il futuro con la forza della tradizione e degli ottanta anni di attività celebrati quest'anno. Questa la cornice della conferenza di sistema di Confcommercio nazionale, in corso a Villasimius in Sardegna, a cui in rappresentanza del territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: ottanta - anni
“Top 80 Reprise”, su PrimAntenna FM si torna ai mitici anni Ottanta con Luca Giommini
Gli anni Ottanta vanno in pensione. Rottamato il termine ’Vu cumprà’
“Borg in Festa” fa il pieno a Sappanico: in centinaia tra balli, cibo e revival anni Ottanta | VIDEO
“Ottanta anni. Adesso don Luigi ha il certificato di essere tra i più robusti, come indica il salmo. Ma lo è da parecchio e ha aiutato tanti a essere robusti contro il male e i suoi insidiosi e sempre sorprendenti complici”. Così il card. Matteo Zuppi, presidente della - facebook.com Vai su Facebook
https://forumcostituzionale.it/wordpress/?p=19630… 80 anni fa la.Consujta Nazionale - X Vai su X
Confcommercio: “La stampa locale ha un ruolo decisivo nello sviluppo della comunità” - Secondo Confcommercio, i quotidiani locali con le loro cronache affidabili offrono chiavi di lettura fondamentali della complessità sociale ed economica, aiutando i cittadini a orientarsi. Secondo corrierecesenate.it
Confcommercio, Patrignani confermato nella Confederazione - Nuovo riconoscimento per il presidente della Confcommercio cesenate Augusto Patrignani (foto) che è anche alla guida dell’Unione di Forlì- Si legge su ilrestodelcarlino.it