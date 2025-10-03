Ottanta anni di Confcommercio Patrignani incontra il presidente nazionale alla Conferenza di sistema

Dalla parte delle imprese, vicina ai territori, verso il futuro con la forza della tradizione e degli ottanta anni di attività celebrati quest'anno. Questa la cornice della conferenza di sistema di Confcommercio nazionale, in corso a Villasimius in Sardegna, a cui in rappresentanza del territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

ottanta anni confcommercio patrignaniConfcommercio: “La stampa locale ha un ruolo decisivo nello sviluppo della comunità” - Secondo Confcommercio, i quotidiani locali con le loro cronache affidabili offrono chiavi di lettura fondamentali della complessità sociale ed economica, aiutando i cittadini a orientarsi. Si legge su corrierecesenate.it

Confcommercio, Patrignani confermato nella Confederazione - Nuovo riconoscimento per il presidente della Confcommercio cesenate Augusto Patrignani (foto) che è anche alla guida dell’Unione di Forlì- Riporta ilrestodelcarlino.it

