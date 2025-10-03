Ostuni colpita dal maltempo Oronzo Epifani disperso trascinato via con l' auto davanti agli occhi della moglie
Maltempo a Ostuni. Oronzo Epifani è disperso, travolto dal fango: era in auto da solo, seguito dalla moglie che era a bordo di un'altra vettura. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Ostuni colpita dal maltempo, disperso un uomo trascinato via con l'auto davanti agli occhi della moglie
Una persona risulta dispersa a Ostuni, dopo il violento nubifragio che ha colpito il paese in provincia di Brindisi. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni, è stata individuata una macchina in un fossato e sono in corso le ricerche.
Un violento nubifragio ha colpito questa sera la costa brindisina, provocando allagamenti e diverse criticità. A Villanova di Ostuni si è abbattuta anche una intensa grandinata. Sono gli effetti dell'afflusso di aria fredda e instabile in arrivo dall'Europa orientale.
Maltempo in Puglia: disperso uomo a Gorgognolo, ricerche in corso - Questa mattina le ricerche si concentrano lungo la costa, poiché la forza delle acque potrebbe aver trascinato Epifani.
