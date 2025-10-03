Maltempo a Ostuni. Oronzo Epifani è disperso, travolto dal fango: era in auto da solo, seguito dalla moglie che era a bordo di un'altra vettura. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Ostuni colpita dal maltempo, Oronzo Epifani disperso trascinato via con l'auto davanti agli occhi della moglie