Ostuni colpita dal maltempo Oronzo Epifani disperso trascinato via con l' auto davanti agli occhi della moglie

Maltempo a Ostuni. Oronzo Epifani è disperso, travolto dal fango: era in auto da solo, seguito dalla moglie che era a bordo di un'altra vettura. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Questa mattina le ricerche si concentrano lungo la costa, poiché la forza delle acque potrebbe aver trascinato Epifani

Un uomo risulta disperso: era in auto, insieme alla moglie, quando il nubifragio si è abbattuto sul Brindisino

