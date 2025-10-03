Ostuni colpita dal maltempo disperso un uomo trascinato via con l' auto davanti agli occhi della moglie

A Ostuni il maltempo ha creato grandi disagi e apprensione per un uomo che risulta disperso: era in auto quando il nubifragio si è abbattuto sul Brindisino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

