Ostuni colpita dal maltempo disperso un uomo trascinato via con l' auto davanti agli occhi della moglie
A Ostuni il maltempo ha creato grandi disagi e apprensione per un uomo che risulta disperso: era in auto quando il nubifragio si è abbattuto sul Brindisino.
Una persona risulta dispersa a #Ostuni, dopo il violento #nubifragio che ha colpito il paese in provincia di #Brindisi. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni, è stata individuata una macchina in un fossato e sono in corso le ricerc
Un violento nubifragio ha colpito questa sera la costa brindisina, provocando allagamenti e diverse criticità. A Villanova di Ostuni si è abbattuta anche una intensa grandinata. Sono gli effetti dell'afflusso di aria fredda e instabile in arrivo dall'Europa orientale.
Ostuni, auto travolta dalla bomba d'acqua: lui disperso, lei salva - Ed è gravissimo il bilancio nella Città Bianca in provincia di Brindisi: una persona risulta dispersa in località Gorgognolo
Maltempo, bomba d'acqua nel Brindisino: disperso un uomo - L'uomo era in automobile nella zona di Torre Pozzelle, sul litorale di Ostuni, quando è stato colto dal temporale.