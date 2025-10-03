Ostuni auto travolta dalla bomba d' acqua | trovato morto il 63enne disperso La telefonata alla moglie | Fermati mettiti in salvo
Ostuni travolta da un violento nubifragio. Ed è gravissimo il bilancio nella Città Bianca in provincia di Brindisi: l'uomo disperso è stato ritrovato morto, in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: ostuni - auto
Incidente sulla Ostuni-Villanova: auto contro moto. Tre feriti
Monopoli-Alberobello, scontro: morto 30enne di Ostuni. Putignano: auto contro gazebo del bar Incidenti
Ostuni: investita, morta poco dopo l’arrivo all’ospedale Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso
Un uomo è stato travolto ieri durante un nubifragio a Ostuni. Il 63enne era nella sua auto e risulta ancora disperso, proseguono le ricerche dei soccorritori. #ANSA - X Vai su X
Ostuni, incidente sul lavoro: grave un operaio caduto da circa 3 metri di altezza e atterrato su un’auto - facebook.com Vai su Facebook
Ostuni, auto travolta dalla bomba d'acqua: lui disperso, lei salva - Ed è gravissimo il bilancio nella Città Bianca in provincia di Brindisi: una persona risulta dispersa in località Gorgognolo, ... Da msn.com
Uomo disperso a Ostuni: proseguono le ricerche dopo il nubifragio - Proseguono le ricerche lungo la costa con vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Lo riporta pugliapress.org