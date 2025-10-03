Ostuni auto travolta dalla bomba d' acqua | disperso un 63enne salva la moglie
Ostuni travolta da un violento nubifragio. Ed è gravissimo il bilancio nella Città Bianca in provincia di Brindisi: una persona risulta dispersa in località Gorgognolo, lungo.
Incidente sulla Ostuni-Villanova: auto contro moto. Tre feriti
Monopoli-Alberobello, scontro: morto 30enne di Ostuni. Putignano: auto contro gazebo del bar Incidenti
Ostuni: investita, morta poco dopo l’arrivo all’ospedale Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso
