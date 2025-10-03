Ostuni 63enne travolto dal nubifragio | inutili i soccorsi muore Oronzo Epifani
Tragedia a Ostuni ( Brindisi ), dove il violento nubifragio che ha colpito la zona ha causato la morte di un uomo di 63 anni, Oronzo Epifani. L’uomo era rimasto intrappolato nella sua auto, trascinata via dalla piena, e poco prima di essere sopraffatto dall’ondata di fango era riuscito a rivolgere un drammatico messaggio telefonico alla moglie: «Fermati. Mettiti in salvo, l’acqua mi sta trascinando via». La donna, che viaggiava a breve distanza a bordo di un’altra auto, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco e affidata alle cure del 118. Disperata, ha seguito per tutta la notte le ricerche del marito. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: ostuni - 63enne
Ostuni, auto travolta dalla bomba d'acqua: disperso un 63enne, salva la moglie
Ostuni, auto travolta dalla bomba d'acqua: disperso un 63enne. La telefonata alla moglie: «Fermati, mettiti in salvo»
Ostuni, auto travolta dalla bomba d'acqua: trovato morto il 63enne disperso. La telefonata alla moglie: «Fermati, mettiti in salvo»
È stato ritrovato il corpo senza vita del 63enne disperso da ieri sera dopo il violento nubifragio che si abbattuto ad Ostuni nel nord brindisino. Le ricerche andavano avanti da oltre 12 ore. #ANSA - X Vai su X
Un uomo è stato travolto ieri durante un nubifragio a Ostuni. Il 63enne era nella sua auto e risulta ancora disperso, proseguono le ricerche dei soccorritori. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Un uomo travolto dal nubifragio a Ostuni, la moglie lo aveva chiamato 'fermati, salvati' - Proseguono da quasi 10 le ore le ricerche di Oronzo Epifani il 63 enne disperso ad Ostuni dal tardo pomeriggio di ieri, travolto dalla violenza del nubifragio mentre si trovava in auto lungo la strada ... Da ansa.it
Ostuni, 63enne muore durante nubifragio: travolto dal fango - Mettiti in salvo, l’acqua mi sta trascinando via», poi la piena lo ha portato con sé. Lo riporta pupia.tv