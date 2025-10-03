Ostuni 63enne travolto dal nubifragio | inutili i soccorsi muore Oronzo Epifani

Tragedia a Ostuni ( Brindisi ), dove il violento nubifragio che ha colpito la zona ha causato la morte di un uomo di 63 anni, Oronzo Epifani. L’uomo era rimasto intrappolato nella sua auto, trascinata via dalla piena, e poco prima di essere sopraffatto dall’ondata di fango era riuscito a rivolgere un drammatico messaggio telefonico alla moglie: «Fermati. Mettiti in salvo, l’acqua mi sta trascinando via». La donna, che viaggiava a breve distanza a bordo di un’altra auto, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco e affidata alle cure del 118. Disperata, ha seguito per tutta la notte le ricerche del marito. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

