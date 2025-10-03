Ostia Antica albero crolla su un' auto | illesi conducente e passeggero

Un albero è caduto, intorno alle 15, altezza del civico 793 di via dei Romagnoli centrando una Toyota Yaris cross con a bordo una coppia. Entrambi sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Ostia Antica.A Roma la manutenzione del verde finisce in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

