Ostia Antica albero crolla su un' auto | illesi conducente e passeggero

Un albero è caduto, intorno alle 15, altezza del civico 793 di via dei Romagnoli centrando una Toyota Yaris cross con a bordo una coppia. Entrambi sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Ostia Antica.A Roma la manutenzione del verde finisce in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: ostia - antica

Benjamin Clementine a Ostia Antica Festival

Benjamin Clementine: live a Ostia Antica Festival

Roberto Latini porta in scena “Antigone” di Anouilh il 18 e 19 luglio 2025 per il Teatro Ostia Antica Festival

MARCO CASTELLO ad Ostia Antica - facebook.com Vai su Facebook

Al festival di Ostia antica tre appuntamenti: Fortis, Boosta e Anzovino https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/02/news/ostia_antica_in_concerto_fortis_boosta_e_anzovino-424886552/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Ostia Antica, albero crolla su un'auto: illesi conducente e passeggero - Un albero è caduto, intorno alle 15, altezza del civico 793 di via dei Romagnoli centrando una Toyota Yaris cross con a bordo una coppia. Come scrive romatoday.it

Con l'auto contro un albero a Ostia, Daniele Coldel muore sul colpo a 42 anni: l'ipotesi di un malore per il caldo record - A perdere la vita Daniele Coldel, 42 anni, che a bordo della sua auto si è schiantato contro un albero e si è ribaltato. Segnala ilmessaggero.it