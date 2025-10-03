Ospite all' edizione genovese di Book Pride al via il 3 ottobre Nadia Repetto ha scritto un libro militante sul Mediterraneo per raccontarne il degrado e invitarci al cambiamento
I l tema dell’edizione genovese di Book Pride, dal 3 al 5 ottobre al Palazzo Ducale di Genova, è Danzare sull’orlo del mondo. Con il suo libro, la biologa marina Nadia Repetto danza sull’orlo dell’oceano. Oceano che cambia, edito da Magenes, è un viaggio tra scienza e aneddoti personali, ricerca e testimonianze dirette sul dramma del Mediterraneo, segnato da inquinamento, pesca e cambiamenti climatici. Preoccupatissima ma (per sua natura) non rassegnata, Repetto ci guida anche a capire come leggere le notizie. «Per esempio, le tartarughe marine che depongono le uova a Riccione sono davvero una buona notizia?». 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: ospite - edizione
We move festival, a Sciacca la prima edizione con il super ospite Twenty Six e la sua hit “Buscando money”
“AgrigentoNoir”, al via la quinta edizione del festival dedicato ai romanzi gialli: ospite Marco Bocci
Al via la 31esima edizione di "Ferragosto sotto le stelle" con ospite anche il chitarrista di Cesare Cremonini
Mircea Cartarescu, ospite d’onore di questa edizione tiene il discorso inaugurale a due voci con Bruno Mazzoni. «Ringrazio gli organizzatori del meraviglioso Festival del Libro, un dono speciale offerto ai lettori di Pisa e dell’intera Italia. Ringrazio voi tutti che c - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì sarò a Trani, ospite della XXIV edizione dei Dialoghi di Trani, per presentare il mio libro Reazione genetica a catena. Un viaggio sul ruolo dell’ingegnera genetica nella lotta alle malattie trasmesse dalle zanzare, in particolare alla malaria. Vi aspetto! - X Vai su X
A Genova ritorna il Book Pride: ospiti, eventi e la fiera degli editori indipendenti - Tra loro David Quammen, autore de L'evoluzionista riluttante che presenterà un ritratto privato di Charles Darwin per rico ... Segnala primocanale.it
Termini Book Festival, un bilancio entusiasmante - che ha presentato il suo «Giallo lipari» (E/O); Antonino Genovese, ospite col suo «Il silenzio dell’acqua» (Frilli); Alessandro Carrozza, ... Da msn.com