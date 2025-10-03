Ospite all' edizione genovese di Book Pride al via il 3 ottobre Nadia Repetto ha scritto un libro militante sul Mediterraneo per raccontarne il degrado e invitarci al cambiamento

I l tema dell’edizione genovese di Book Pride, dal 3 al 5 ottobre al Palazzo Ducale di Genova, è Danzare sull’orlo del mondo. Con il suo libro, la biologa marina Nadia Repetto danza sull’orlo dell’oceano. Oceano che cambia, edito da Magenes, è un viaggio tra scienza e aneddoti personali, ricerca e testimonianze dirette sul dramma del Mediterraneo, segnato da inquinamento, pesca e cambiamenti climatici. Preoccupatissima ma (per sua natura) non rassegnata, Repetto ci guida anche a capire come leggere le notizie. «Per esempio, le tartarughe marine che depongono le uova a Riccione sono davvero una buona notizia?». 🔗 Leggi su Iodonna.it

