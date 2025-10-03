Ospedale di Paternò avviate le prime terapie intravitreali contro la maculopatia

Cataniatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono già partite, all’Ospedale “SS.mo Salvatore” di Paternò, le prime somministrazioni intravitreali di farmaci per il trattamento della maculopatia. L’attivazione del servizio è stata resa possibile dal Decreto Assessoriale n. 2025 del 28 luglio 2025, con cui l’Asp di Catania è stata autorizzata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

