Ospedale di Paternò avviate le prime terapie intravitreali contro la maculopatia

Sono già partite, all’Ospedale “SS.mo Salvatore” di Paternò, le prime somministrazioni intravitreali di farmaci per il trattamento della maculopatia. L’attivazione del servizio è stata resa possibile dal Decreto Assessoriale n. 2025 del 28 luglio 2025, con cui l’Asp di Catania è stata autorizzata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

