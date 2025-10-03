Ospedale Cannizzaro eseguito delicato intervento su una bambina di appena un mese di vita
Un delicato intervento su una bambina di appena un mese di vita e circa un chilo di peso è stato eseguito con successo nell’Azienda ospedaliera Cannizzaro dalle équipe del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina e della neonatologia dell’ospedale catanese.La piccola era nata pretermine a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
