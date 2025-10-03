Ospedale Cannizzaro eseguito delicato intervento su una bambina di appena un mese di vita

Cataniatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un delicato intervento su una bambina di appena un mese di vita e circa un chilo di peso è stato eseguito con successo nell’Azienda ospedaliera Cannizzaro dalle équipe del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina e della neonatologia dell’ospedale catanese.La piccola era nata pretermine a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ospedale - cannizzaro

Ospedale Cannizzaro, innovativo intervento endoscopico per la rimozione "difficile" di un calcolo

Catania, ruba strumenti medici all’Ospedale Cannizzaro: denunciato un 34enne

Ruba materiale medico dai sotterranei dell'ospedale Cannizzaro: scoperto e denunciato

ospedale cannizzaro eseguito delicatoCatania, al Cannizzaro una bimba prematura operata con équipe del Centro cardiochirurgico di Taormina - Un delicato intervento su una bambina di appena un mese di vita e circa un chilo di peso è stato eseguito con successo nell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro dalle équipe del Centro di Cardiochirurgia ... Lo riporta catanianews.it

All’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza eseguito su una paziente un delicato intervento all’aorta con tecnica FET - Nei giorni precedenti al ricovero d’urgenza, la donna, residente a San Severo (FG), lamentava forti dolori alle spalle, tosse e affanno. Segnala quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Cannizzaro Eseguito Delicato