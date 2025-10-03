Osimhen i tifosi del Galatasaray lanciano un messaggio a Victor Osimhen
Victor Osimhen è già entrato nel cuore dei tifosi del Galatasaray. L’ex attaccante del Napoli, arrivato in Turchia come grande colpo di mercato, ha portato entusiasmo, gol e carisma, diventando in poche settimane uno dei simboli della squadra. L’affetto dei sostenitori giallorossi è palpabile, sia allo stadio che sui social, dove l’attaccante nigeriano viene costantemente . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: osimhen - tifosi
Osimhen al Napoli ha fatto terra bruciata, tra tifosi e spogliatoio (Repubblica)
Osimhen al Galatasaray, il club turco si mette in fase di attesa! Aspetta che quell’aspetto venga risolto in tempi brevi: sarà un’ente a decidere il buon esito della trattativa con il Napoli. I tifosi della Juve con il fiato sospeso
Ultim’ora Osimhen, spunta lo striscione! L’attacco dei tifosi del Napoli
NAPOLI – PISA Lunedì 22 settembre ore 20:45 al Cinque Sensi ci aspetta un’altra serata da veri tifosi azzurri! Il Napoli torna in campo con l’obiettivo di fare tre punti e mettere pressione alle big. Si parla di un Osimhen carico e pronto a spaccare la po Vai su Facebook
Osimhen, infortunio alla caviglia con la Nigeria: tifosi turchi in ansia sui social - X Vai su X
Osimhen atterrato a Istanbul: i tifosi del Galatasaray in delirio per l'attaccante nigeriano - In questi minuti Victori Osimhen è atterrato all'aeroporto di Istanbul per unirsi nuovamente al Galatasaray. Segnala ilmessaggero.it
Osimhen al Galatasaray, ci siamo! Stasera decine di migliaia di tifosi ad accoglierlo a Istanbul - Dopo una lunghissima attesa, la telenovela Victor Osimhen sta vivendo i suoi ultimi momenti prima dei titoli di coda. Da tuttomercatoweb.com