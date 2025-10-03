OscarScuola | L’Intelligenza Artificiale al Servizio della Scuola
OscarScuola è la piattaforma di intelligenza artificiale progettata specificamente per il personale delle scuole italiane, che ti permette di lavorare in modo più rapido, sicuro e preciso. Offre assistenza per la burocrazia (es. compilazione moduli) e la didattica (es. preparazione lezioni e correzione compiti). A differenza di altre IA, usa un database proprietario per risposte . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
OscarScuola: l’Intelligenza Artificiale entra a scuola
